В Пермском крае резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом Диагноз «ковид» за день был поставлен 540 жителям Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 540 жителей, это на 62 человека больше, чем днём ранее. Выздоровели 373 пациента, восемь скончались.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование.

На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1430 пациентов, из них 170 в тяжёлом состоянии, 76 подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, по состоянию на 20 января 2022 года с начала пандемии в регионе выявлено 167 657 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Показатель заболеваемости составил 6450,2 на 100 тыс. населения, край занимает 49-е ранговое место среди субъектов РФ.

В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий Прикамья. В Перми зарегистрировано 84 711 случаев (50,5%).

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