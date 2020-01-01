Елена Синица Заксобрание утвердило изменения в перечне объектов капстроя Изменения коснулись восьми объектов здравоохранения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 20 января, Законодательное собрание Пермского края утвердило изменения в перечне объектов капитального строительства общественной инфраструктуры.

Так, изменения коснулись восьми объектов здравоохранения. По пяти из них сдвигается срок реализации на 2022 год в связи с необходимостью окончательной оплаты выполненных работ. В числе объектов детские поликлиники в Кудымкаре и Орджоникидзевском районе Перми, а также сельские врачебные амбулатории в посёлке Зюкайка, деревне Савино, селе Гамово.





Кроме этого, на 2023 год переносится срок реализации сельской врачебной амбулатории в Оверятах. Срок меняется в соответствии с проектом госконтракта. Также перечень дополнят ранее исключёнными объектами — детскими поликлиниками в Свердловском и Индустриальном районах Перми.





В сфере образования на 2022 год переносится срок реализации четырёх объектов. В их число вошли строительство спортивного зала в «Уральском подворье» и реконструкция здания мастерских Лысьвенского политехнического колледжа под учебный центр по термической обработке и деформации металлов.





Также из перечня исключили покупку ООО «Аэропорт «Березники».

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