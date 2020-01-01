ФАС усиливает контроль за участниками рынка нефтепродуктов Цены на топливо будут отслеживать оперативные штабы в регионах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФАС России усиливает контроль за участниками рынка нефтепродуктов. Соответствующее поручение о возобновлении работы оперативных штабов направлено в территориальные органы, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Заседания штабов будут проводиться еженедельно.

Сотрудникам ФАС поручено усилить контроль в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и оперативно принимать меры реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Особое внимание должно быть уделено мониторингу запасов по каждому поставщику топлива и их доле на рынке нефтепродуктов.

Прежде всего будет осуществляться анализ ситуации с бензинами АИ-92, АИ-95, дизельным топливом и сжиженными углеводородными газами.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Пермском крае в 2021 году в два раза выросло число заявлений по поводу роста цен на автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ. Так, накопленный рост цены на бензин АИ-92 в Прикамье за 2021 год достиг 9,5%, на бензин АИ-95 — 9% при инфляции 8,4%.

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