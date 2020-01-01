Олег Антонов УФАС: Цены на автомобильное топливо в Пермском крае обогнали инфляцию Одна из возможных причин — новая схема закупки топлива «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2021 году в два раза выросло число заявлений по поводу роста цен на автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

По его словам, рост цен на автомобильное топливо в регионе вызывает беспокойство. Стоимость уже превысила уровень инфляции как в крае, так и в целом по стране. Так, накопленный рост цены на бензин АИ-92 в Прикамье с начала года достиг 9,5%, на бензин АИ-95 — 9% при инфляции 8,4%.

Плаксин напомнил, что в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», крупнейшего оператора рынка нефтепродуктов в крае, проводится углублённая проверка. Так как она не завершена, выводы делать рано, но «есть некоторые моменты, которые настораживают», сказал руководитель ведомства. В частности, использование иной схемы закупки топлива.

«Мы увидели в документах, что «ЛУКОЙЛ-ПНОС» больше не является поставщиком. С 2021 года последние поставки были в январе-феврале. Теперь «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» покупает топливо непосредственно у ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». По нашему мнению, этот фактор повлиял на стоимость топлива для населения», — заявил Плаксин.

Говоря в целом о товарных рынках, руководитель Пермского УФАС отметил в 2021 году снижение на 60% количества заявлений из-за роста цен на продукты питания и доступности лекарств.

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