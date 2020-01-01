Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить пост с оценкой стрельбы в ПГНИУ Сумма штрафа составила 10 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стала известна причина наложения на социальную сеть Twitter 10-миллионного штрафа Таганским судом Москвы. По данным ТАСС, решение было принято за пост с оценкой стрельбы в Пермском государственном университете, а также за отказ удалить публикации с упоминанием ФБК (включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещён в России) и его создателя Алексея Навального.

Роскомнадзор направил владельцу Twitter уведомления об ограничении доступа к этим публикациям, однако в установленный законом срок — в течение суток с момента получения уведомления — данная информация с инфоресурса не была удалена, говорится в решении суда.

В связи с этим на Twitter были составлены протоколы по ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Напомним, 20 сентября на территории кампуса Пермского классического университета раздались выстрелы. Стрельбу устроил студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров. За несколько минут до нападения он опубликовал у себя на странице в социальных сетях фото с оружием и пост, в котором рассказал, как долго и тщательно готовился к преступлению. Убийца хладнокровно застрелил шесть человек, попавшихся ему на пути, более 40 человек получили ранения.

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