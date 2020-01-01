В Пермском крае COVID-19 выявлен у жителей 32 муниципалитетов В лидерах по количеству заражённых за сутки – Пермь, Краснокамский и Сивинский округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае случаи заражения коронавирусной инфекцией фиксировались в 32 территориях.

Больше всего жителей с COVID-19 (231) выявлено в Перми. В Краснокамском городском округе обнаружено 57 человек с инфекцией. На третьем месте — Сивинский муниципальный округ — 18 случаев заболевания.

По 17 прикамцев заразились в Пермском муниципальном районе и Кунгуре. В Очёрском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 13 жителей. По 12 человек заболели в Кишертском и Верещагинском округах. В Губахе тест на коронавирус оказался положительным у 9 пациентов.

По 8 прикамцев с COVID-19 выявлено в Чайковском, Соликамском городском, Александровском и Карагайском муниципальных округах. В Осинском городском округе заболели 7 человек. По 6 случаев заражения обнаружено в Ильинском городском округе и Березниках, по 5 — в Чусовском и Оханском городских округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье выявлено уже более 167 тыс. жителей с коронавирусной инфекцией.

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