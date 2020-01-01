Мария Сыропятова Налога на прибыль в 2021 году в Пермском крае собрали на треть больше от плана Доходы краевого бюджета от этого налога составили 85,4 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Екатерина Тхор

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Доходы бюджета Пермского края от налога на прибыль в 2021 году составили 85,4 млрд руб., что на 37,5% больше от плановых показателей и почти в 2,5 раза больше, чем было собрано в 2020 году. Эти данные на заседании краевого правительства привела министр финансов Пермского края Екатерина Тхор.

Общие доходы краевого бюджета составили в 2021 году 211 млрд. руб., из которых 180,5 млрд. руб. были запланированы, а 30,5 млрд. руб. были получены сверх плана. Относительно 2020 года доходы краевого бюджета выросли в 1,5 раза.

Налоговые и неналоговые доходы фактически в 2021 году составили 159,6 млрд. руб., что на 20,9% больше плановых показателей и на 58,2% больше уровня 2020 года.

Среди источников прироста доходов лидирует налог на прибыль. Также больше запланированного в Пермском крае составили доходы от НДФЛ. Фактически они в 2021 году составили 36,8 млрд руб., что на 6,3% больше от плана. Кроме того, выросли доходы краевого бюджета от УСН: на 2021 году было запланировано получить 8 млрд. руб., а было получено — 9,8 млрд. руб. Таким образом, прирост от плановых показателей составил +22,2%, а от показателей 2020 года — 30%.

Фактические расходы краевого бюджета в 2021 году составили 182,2 млрд. руб., что составляет 91,3% от плана. Инвестрасходы составили 26 млрд руб., что составило 75,7% от плана.

В целом профицит бюджета 2021 года составил 28,8 млрд.руб. Объём государственного долга Пермского края составил на 1 января 2022 года 14,2 млрд. руб., что на 26,7 млрд. руб. меньше показателя начала 2021 года.

По оценке краевого минфина, за последние 8 лет был достигнут минимальный уровень долговой нагрузки. При этом полностью была за последний год ликвидирована задолженность перед кредитными организациями. Весь долг Пермского края в 14,2 млрд руб. — это исключительно задолженность перед федеральным бюджетом, привлеченная под минимальную ставку в 0,1%.

Остатки на счетах краевого бюджета составляют 1 января 2022 года — 15,7 млрд. руб., из которых 2,8 млрд. руб. пока не распределены по конкретным статьям.

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