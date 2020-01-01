Елена Синица В Прикамье увеличили срок действия QR-кода для переболевших ковидом Теперь он составляет один год Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продлили срок действия QR-кода для переболевших COVID-19. Изменения внесены в соответствующий указ губернатора региона Дмитрия Махонина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, срок действия такого QR-кода продлён с шести до 12 месяцев.

Напомним, в Пермском крае до 31 января заведения общепита, непродовольственной розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центры по-прежнему можно посещать только при наличии QR-кода об иммунизации или перенесённой болезни. Покупки непродовольственных товаров в торговых центрах также можно совершать только с QR-кодом.

Кроме этого, с 1 февраля в регионе введут дополнительные противоэпидемические требования при организации санаторно-курортного лечения.

Санатории будут обязаны осуществлять приём и размещение физлиц при наличии сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое заболевание.





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