В краевом парламенте состоялось заседание фракции «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 19 января, в Законодательном собрании Пермского края состоялось заседание фракции «Единой России». В рамках повестки заседания парламентарии рассмотрели 10 вопросов, сообщает пресс-служба исполкома «Единой России» в Пермском крае.

В начале заседания депутаты заслушали доклад министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень о реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе.

Всего в регионе реализуется семь федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение». Например, по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году дополнительно открыто три центра амбулаторной онкологической помощи — в Соликамске, Чусовом и Кудымкаре (всего таких центров — восемь). В рамках проекта «Онкопатруль» осуществлено 92 выезда, осмотрено почти 13 тыс. жителей края.

По итогам обсуждения кадровый вопрос в здравоохранении признан наиболее острым. Депутат Армен Гарслян предложил объединить усилия и подготовить законопроект, позволяющий выпускникам девятых классов обучаться в медицинском колледже. Сейчас это право имеют только выпускники 11-х классов. По мнению парламентария, эта мера ускорит подготовку младшего медицинского персонала. Вопрос будет прорабатываться по партийной линии в краевом Законодательном собрании и Государственной думе.

Также депутаты рассмотрели ряд законопроектов предстоящей «пленарки», касающихся контроля в сфере перевозок пассажиров, установления и оценки применения обязательных требований в нормативных правовых актах Пермского края, финансового обеспечения в связи с отдельными видами преобразования муниципалитетов в регионе, образования Кудымкарского муниципального округа и др.

Помимо этого, парламентарии рассмотрели вопрос корректировки Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края. Например, для оплаты окончательной поставки оборудования предлагается дополнить перечень двумя объектами: «Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь» и «Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь» с проектными мощностями по 350 посещений в смену, срок реализации проектов — 2017–2022 годы. Стоимость объектов согласно проекту постановления составит 298 млн 367,4 тыс. и 297 млн 687,6 тыс. руб. соответственно.

Об итогах декады приёмов граждан в Пермском крае рассказал руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае Александр Бойченко.

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