Опасная автогазозаправочная станция в Перми опечатана из-за угрозы взрыва
Деятельность АГЗС приостановлена на 90 суток
Судебные приставы на 90 суток приостановили эксплуатацию взрывоопасной АГЗС в Перми, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На станции в Орджоникидзевском районе специалистами Ростехнадзора было выявлено 14 нарушений, создающих угрозу взрыва и выброса опасных веществ.
Суд признал предпринимателя, организовавшего деятельность АГЗС, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).
Исполнительный документ о приостановлении деятельности автомобильной газозаправочной станции на 90 суток поступил в отдел судебных приставов.
В настоящее время решение суда исполнено, опасный объект опечатан. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.
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