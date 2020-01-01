Опасная автогазозаправочная станция в Перми опечатана из-за угрозы взрыва Деятельность АГЗС приостановлена на 90 суток Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы на 90 суток приостановили эксплуатацию взрывоопасной АГЗС в Перми, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На станции в Орджоникидзевском районе специалистами Ростехнадзора было выявлено 14 нарушений, создающих угрозу взрыва и выброса опасных веществ.

Суд признал предпринимателя, организовавшего деятельность АГЗС, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

Исполнительный документ о приостановлении деятельности автомобильной газозаправочной станции на 90 суток поступил в отдел судебных приставов.

В настоящее время решение суда исполнено, опасный объект опечатан. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.

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