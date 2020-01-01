В структуру пермской сети «Семья» будут включены 18 организаций Кредиторы могут предъявить претензии к компаниям не позднее 30 дней с даты уведомления о реорганизации Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

ООО «Большая Семья» объявило о присоединении 18 компаний, управляющих в Пермском крае магазинами сети «Семья». Данные содержатся на сайте «СПАРК-Интерфакс».

Среди присоединяемых организаций — ООО «СемьЯ на Мира, 41», ООО «Мега» (Чусовой), «Универсам-2» (Березники) и др.

Кредиторы могут предъявить претензии к компаниям не позднее 30 дней с даты уведомления о реорганизации.

Напомним, в августе 2021 года ООО «Лента» завершило сделку по покупке группы компаний «Семья». В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединённый бизнес укрепит позиции компании как четвёртого по величине ретейлера в Перми. Цена покупки — 2,45 млрд руб.

В течение 12 месяцев «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети «Семья».

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