За сутки в Пермском крае подтверждено 478 новых случаев COVID-19 Общее число инфицированных в Прикамье превысило 167 тысяч Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 478 новых случаев COVID-19. Выздоровели 420 человек, 12 скончались.

В стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, сейчас находятся 1405 пациентов, 164 из них в тяжёлом состоянии, в том числе 80 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 167 117 человек, скончавшихся от новой коронавирусной инфекции — 7683.

По состоянию на утро 19 января в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 317 070 человек, 1 257 803 жителя завершили курс вакцинации.

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