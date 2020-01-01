В Перми возобновлены занятия в школе №45 На время капремонта учеников переводили в школу №153 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Орджоникидзевском районе Перми после капремонта возобновлены уроки в школе №45. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава города Алексей Дёмкин.

В департаменте образования администрации Перми уточнили, что 659 учеников вернулись в обновлённое здание школы на ул. Валежной, 15. С сентября по декабрь все они занимались в школе №153.

«Полгода в здании школы №45 проводился ремонт, — написал Алексей Дёмкин. — Были обновлены кровля и чердачные перекрытия, установлена новая система водоотведения, заменены окна, проведена внутренняя отделка помещений второго этажа, отремонтированы и оформлены стены здания».

Как напомнили в мэрии, в феврале 2022 года готовится к открытию новый корпус школы «СинТез».

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