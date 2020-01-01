Неофициально переболевший ковидом пермяк через суд планирует получить QR-код Рассмотрение дела состоится 20 января Поделиться Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районном суде Перми готовятся к рассмотрению дела о признании факта заболевания COVID-19 по результатам анализа на антитела. Об этом сообщает «Рифей».

Как указал в своём заявлении истец — житель Перми, он переболел коронавирусом, но за медпомощью в больницу не обращался. При этом в крови у него обнаружены антитела к SARS-Cov-2. На основании этого обстоятельства пермяк просит установить факт заболевания, что позволит ему получить QR-код о перенесённой болезни.

Рассмотрение дела назначено на 20 января.

Напомним, федеральные власти планируют 1 февраля начать выдачу QR-кодов гражданам, переболевшим неофициально и имеющим антитела к коронавирусу.

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