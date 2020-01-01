Андрей Стрельцов «Молот» обыграл столичную «Звезду» Всё решилось в серии буллитов Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Очередной матч чемпионата ВХЛ пермская хоккейная дружина провела в столице России и сумела в упорной борьбе взять верх над «Звездой». Победитель встречи определился в серии буллитов.

Гости забили три шайбы в первом периоде (Иван Захарчук, Алексей Шубин и Денис Кондратьев) и одну в третьем (Степан Никулин). Хозяева столько же раз поразили ворота «Молота».

Овертайм прошёл без забитых голов, а героем послематчевых буллитов стал вратарь Вадим Никитин, недавний новобранец команды. Он заменил в воротах Филиппа Долганова и не пропустил ни одной шайбы после четырёх бросков по своим воротам. Итог — 4:5.

Очередную встречу в чемпионате ВХЛ подопечные Альберта Логинова проведут 20 января в Тюмени против «Рубина».

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