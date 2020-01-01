Олеся Максименко В Пермском крае резко возросло количество «заражённых» муниципалитетов Коронавирус выявлен уже в 32 территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество территорий Пермского края с выявленным в них коронавирусом выросло с 25 до 32.

Первые три места по числу инфицированных — у столицы региона, Краснокамского округа и Березников: 217, 45 и 30 случаев соответственно.

В Пермском районе поставлено 25 новых диагнозов COVID-19, в Карагайском и Соликамском округах — по 16, в Чайковском — 14, в Нытвенском и Частинском округах — по 10.

По девять заболевших — в Кунгуре и Кишертском округе, семь — в Александровском округе, шесть — в Суксунском, по пять — в Оханском, Очёрском, Сивинском и Чусовском, четыре — в Чернушинском, три — в Берёзовском, по два — в Губахе, Бардымском, Верещагинском, Ординском и Чердынском округах.

По одному случаю заражения — в ЗАТО Звёздный, Кизеле, Кунгурском районе, Большесосновском, Горнозаводском, Красновишерском, Октябрьском и Уинском округах.

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