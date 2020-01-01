Олеся Максименко От Перми до Чусового запустят дополнительную «Ласточку» Новая электричка начнёт курсировать с 20 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 20 января 2022 года по маршруту «Пермь-II — Чусовская» начнёт ходить новый электропоезд «Ласточка». Ежедневно пятивагонный состав будет совершать по три отправления с каждой конечной станции, сообщает пресс-служба краевого правительства.

От станции «Чусовская» поезд будет отправляться в 06:00, 12:10 и 17:40. От станции «Пермь-II» — в 8:40, 14:50 и 20:20.

По пути следования в направлении «Чусовская — Пермь-II» предусмотрены семь остановок: «129 км», «Шибаново», «Калино», «Комарихинская», «Молодежная», «Мотовилиха» и «Пермь-I».

Время в пути между конечными точками — 2 часа 23 минуты. Стоимость билета в одном направлении составит 261 руб.

Сообщается также, что с запуском «Ласточки» будет отменён «Такман-экспресс»: его заменит одно из отправлений новой электрички.

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