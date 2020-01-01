Олеся Максименко В трёх домах Перми появились трещины из-за стройки по соседству Застройщик не нашёл оснований для изменения технологии забивки свай Поделиться Поделиться Твитнуть

В домах №9, 11 и 13 на ул. Есенина в Перми пошли трещины по шву, цоколю и этажам. Жильцы уверены, что это происходит из-за находящейся рядом стройки, сообщает ТК ВЕТТА.

Собственники помещений поясняют, что стройка находится всего в 38 м от их домов, тогда как должна быть не менее чем в 45 м.

На встрече с представителями компании-застройщика, состоявшейся 16 декабря 2021 года, жители предложили изменить технологию забивки свай, чтобы уменьшить вибрации. Однако застройщик заказал исследование, согласно которому «колебания фундаментов и грунтов в основании существующих зданий окружающей застройки при строительстве объекта находятся в допустимых пределах, фактические скорости колебаний ниже предельных в 7,9 раза».

Жильцы домов направили сообщения в администрацию Пермского края, полицию и прокуратуру.

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