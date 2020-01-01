Олеся Максименко На Крещение в Пермском крае оборудуют 15 купелей 12 из них находятся на территории объектов Русской православной церкви Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУ МЧС России по Пермскому краю опубликовало перечень мест в регионе, где можно будет окунуться в Крещение, 19 января.

В частности, места оборудованы на Очёрском городском пруду, на реке Осинке в Осинском округе и реке Косе в посёлке Кордон Косинского округа.

Ещё 12 закрытых купелей будут расположены в храмах и церквях. Так, в Перми окунуться можно будет в купели в храме в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Пристанционная, 38), в Губахе — в святом источнике у храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в Суксунском округе — в святых источниках у храма Воскресения Христова и храма Святителя Николая Великорецкого.

В Чердынском округе будут оборудованы купели в Свято-Никольском роднике, роднике Ильи Пророка, роднике в северной части села Покча и в Иоанно-Богословском монастыре. В Кунгурском округе — в Белогорском монастыре, в Чусовском округе — в храме Успения Пресвятой Богородицы и Казанской Свято-Трифоновой женской пустыни. В Осинском округе будет доступна закрытая купель на святом источнике в селе Гремяча.

Отметим, ранее власти Перми объявили о том, что в этом году на Крещение в столице региона официальные места для купания оборудовать не будут. Причина — напряжённая санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

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