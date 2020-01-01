Олеся Максименко В Прикамье выявлено 459 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровели 418 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае было поставлено 459 новых диагнозов COVID-19.

Выздоровели 418 жителей региона, ещё восемь человек скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья остаются 169 пациентов, 83 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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