Мария Сыропятова Безлимитные проездные на 15 дней можно использовать в течение одного месяца Эта мера начала действовать 10 января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Срок действия проездных билетов на 15 дней продлён до одного месяца с момента оплаты. Об этой поправке главы Перми рассказал на заседании комитета по экономической политике Пермской городской думы начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин. Проездной будет действовать в любые 15 дней месяца.

«В день совершения поездки считается день, — уточнил председатель комитета по экономической политике Пермской городской думы Арсен Болквадзе. — Если на следующий день человек не ездил, то он не считается».

Подобная мера востребована у людей, работающих по сменам в течение месяца, например день через два или два дня через два. Замечаний к поправке главы Перми не было, комитет по экономической политике рекомендовал её к принятию Пермской городской думой.

В департаменте транспорта мэрии Перми «Новому компаньону» пояснили, что эта мера введена в действие 10 января 2022 года. Нововведения связаны с приведением в соответствие нормативно-правовой базы.

Напомним, 10 января в Перми начало действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки составляет 33 руб. Также можно воспользоваться проездным. В случае его приобретения разовая цена поездки при условии регулярного пользования услугами общественного транспорта будет ниже 33 руб. Например, при покупке месячного проездного на 40 поездок цена билета составит 30 руб., в случае приобретения безлимитного проездного на полмесяца — от 22 до 29 руб., на месяц — от 21 до 28 руб., при покупке безлимита на год цена билета и вовсе снизится до 13–18 руб.

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