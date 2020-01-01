Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Руководителем пиар-службы Пермского театра оперы и балета стала Анна Мусихина Ранее она работала в сфере недвижимости Поделиться Поделиться Твитнуть

Джэк Девант

Пермский академический театр оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета приступил к работе новый руководитель пиар-службы — Анна Мусихина.

Наталья Атаманова, ранее исполнявшая обязанности руководителя отдела, сосредоточится на координации образовательных и других специальных событий в театре.

Как нам сообщили в театре, ранее Анна Мусихина занималась пиаром компаний, работающих в сфере недвижимости.

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