Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Руководителем пиар-службы Пермского театра оперы и балета стала Анна Мусихина
Ранее она работала в сфере недвижимости
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В Пермском театре оперы и балета приступил к работе новый руководитель пиар-службы — Анна Мусихина.
Наталья Атаманова, ранее исполнявшая обязанности руководителя отдела, сосредоточится на координации образовательных и других специальных событий в театре.
Как нам сообщили в театре, ранее Анна Мусихина занималась пиаром компаний, работающих в сфере недвижимости.
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