Олеся Максименко За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 448 человек Ковид стал причиной смерти 12 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 448 новых случаев COVID-19.

За этот же период коронавирус стал причиной летального исхода у 12 пациентов, 357 жителей региона выздоровели.

В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья находятся 209 человек, 85 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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