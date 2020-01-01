Олеся Максименко
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 448 человек
Ковид стал причиной смерти 12 пациентов
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 448 новых случаев COVID-19.
За этот же период коронавирус стал причиной летального исхода у 12 пациентов, 357 жителей региона выздоровели.
В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья находятся 209 человек, 85 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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