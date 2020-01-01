Олеся Максименко За неделю пермяки 500 тыс. раз оплатили проезд транспортными картами Власти Перми подвели первые итоги действия нового тарифного меню Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

По данным департамента транспорта администрации Перми, за первую неделю действия нового тарифного меню с помощью транспортных карт жители оплатили 500 тыс. поездок. Недочёты при этом были выявлены в 0,1% случаев.

Сообщается, что на данный момент все недочёты устранены, в том числе и отсутствующие в отдельных автобусах QR-коды.

Кроме того, некоторые жители сталкивались с тем, что при оплате пересадки транспортной картой в формате электронного кошелька у них списывалось 33 руб., а не 17 руб. Как пояснили в дептрансе, в конце месяца все излишне списанные денежные средства будут автоматически зачислены обратно на карты.

При выявлении сбоев или возникновении проблем с оплатой проезда пассажиров просят обращаться в департамент транспорта по электронной почте dt@gorodperm.ru или по телефону +7 (342) 212-18-91.

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