Сергей Данилов Ирина Фельдблюм: На «омикроне» эпидемия коронавируса должна завершиться Однако для этого в обществе должен быть выработан коллективный иммунитет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Распространение штамма коронавируса «омикрон» может стать финалом пандемии, заявила на сегодняшнем заседании краевого оперштаба заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета Ирина Фельдблюм. Однако возможным такой вариант будет только в случае выработки коллективного иммунитета.

«Выработать иммунитет, снизить восприимчивость к вирусу можно путём вакцинации», — подчеркнула профессор.

О необходимости вакцинации заявил и главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. По его словам, сейчас тяжело болеют непривитые пациенты. Вакцинация и ревакцинация спасают от тяжёлого течения болезни или летального её исхода.

Произошедший два дня назад в больнице летальный случай с привитым пациентом — редкость. По словам Анатолия Касатова, женщина вакцинировалась ещё весной и не прошла ревакцинацию.

Всего же, по данным краевого минздрава, сейчас в тяжёлом состоянии находятся 209 пациентов. Из них 85 подключены к аппаратам ИВЛ.

Руководитель регионального минздрава Анастасия Крутень озвучила необходимые, по мнению специалистов, меры ближайшего времени. Среди них:

— привлечение не менее 1 тыс. волонтёров (как из числа студентов-медиков, так и из числа студентов других вузов) для работы в call-центрах, поликлиниках и бригадах скорой помощи;

— увеличение количества неотложных бригад вдвое — до 270. Разрешение на работу в бригаде одного квалифицированного специалиста (сейчас по инструкции — минимум два) и одного волонтёра. Разрешение бригадам скорой помощи выдавать лекарства больным;

— рост коечного фонда до 7,5 тыс. коек и создание 1 тыс. коек резерва;

— введение ранней превентивной госпитализации заболевших из групп риска: старше 60 лет, беременных, с хроническими заболеваниями;

— создание амбулаторных COVID-центров в муниципалитетах, в том числе в детских поликлиниках;

— ревакцинация не менее 80% медработников, учителей, сотрудников соцзащиты.

Губернатор поддержал озвученные предложения. Решения оперштаба будут озвучены после закрытой от общественности части заседания.

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