Елена Синица

Власти Австралии разрешили въезд в страну вакцинированным «Спутником V»

При этом с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней

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самолёт

  Константин Долгановский

Департамент внутренних дел Австралии разрешил въезд в страну привитым «Спутником V». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вы считаетесь полностью привитым для поездки в Австралию и из Австралии, если вы прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением по терапевтическим товарам (TGA)», — говорится в сообщении ведомства.

В числе одобренных вакцин и препарат Национального исследовательского центра им. Гамалеи «Спутник V».

Также отмечается, что при въезде в страну необходимо предъявить сертификат международного образца, в котором указаны название препарата и даты обеих прививок. При этом с момента последней должно пройти не менее семи дней.

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