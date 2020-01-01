Елена Синица Власти Австралии разрешили въезд в страну вакцинированным «Спутником V» При этом с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент внутренних дел Австралии разрешил въезд в страну привитым «Спутником V». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вы считаетесь полностью привитым для поездки в Австралию и из Австралии, если вы прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением по терапевтическим товарам (TGA)», — говорится в сообщении ведомства.





В числе одобренных вакцин и препарат Национального исследовательского центра им. Гамалеи «Спутник V».





Также отмечается, что при въезде в страну необходимо предъявить сертификат международного образца, в котором указаны название препарата и даты обеих прививок. При этом с момента последней должно пройти не менее семи дней.

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