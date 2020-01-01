Елена Синица
Власти Австралии разрешили въезд в страну вакцинированным «Спутником V»
При этом с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней
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Департамент внутренних дел Австралии разрешил въезд в страну привитым «Спутником V». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Вы считаетесь полностью привитым для поездки в Австралию и из Австралии, если вы прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением по терапевтическим товарам (TGA)», — говорится в сообщении ведомства.
В числе одобренных вакцин и препарат Национального исследовательского центра им. Гамалеи «Спутник V».
Также отмечается, что при въезде в страну необходимо предъявить сертификат международного образца, в котором указаны название препарата и даты обеих прививок. При этом с момента последней должно пройти не менее семи дней.
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