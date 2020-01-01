Олеся Максименко В Пермском крае ревакцинацию начали почти 167 тыс. человек Завершили курс 94,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным краевого минздрава на утро 17 января, ревакцинацию от коронавируса начали почти 167 тыс. жителей Прикамья. Из них 158,1 тыс. человек (94,8%) завершили курс иммунизации.

В целом первичную вакцинацию в регионе прошли 1 млн 139 тыс. жителей, что составляет 56,6% всего взрослого населения.

Напомним, ранее, в связи с быстрым распространением в мире омикрон-штамма, Министерство здравоохранения Пермского края обратилось к жителям старше 60 лет с призывом пройти вакцинацию от коронавируса.

По данным ведомства, на текущий момент именно на эту категорию населения приходится 80% летальных исходов от COVID-19. При этом вакцинацию прошли 400 тыс. жителей этой возрастной группы, тогда как для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 573,3 тыс. человек.

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