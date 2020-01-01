Олеся Максименко
Жителей Пермского края старше 60 лет призывают прививаться
На эту категорию населения приходится 80% смертей от коронавируса
Министерство здравоохранения Пермского края обратилось к жителям старше 60 лет с призывом пройти вакцинацию от коронавируса.
По данным ведомства, на данный момент именно на эту категорию населения приходится 80% летальных исходов от COVID-19. При этом вакцинацию прошли 400 тыс. жителей этой возрастной группы, тогда как для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 573,3 тыс. человек.
«Уважаемые пожилые граждане, омикрон-штамм распространяется по всему миру рекордными темпами. Для того, чтобы предупредить его распространение и защитить себя, вы можете сделать прививку от COVID-19 уже сейчас. Чтобы пройти иммунизацию, вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства», — говорится в сообщении краевого минздрава.
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