Олеся Максименко Жителей Пермского края старше 60 лет призывают прививаться На эту категорию населения приходится 80% смертей от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края обратилось к жителям старше 60 лет с призывом пройти вакцинацию от коронавируса.

По данным ведомства, на данный момент именно на эту категорию населения приходится 80% летальных исходов от COVID-19. При этом вакцинацию прошли 400 тыс. жителей этой возрастной группы, тогда как для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 573,3 тыс. человек.

«Уважаемые пожилые граждане, омикрон-штамм распространяется по всему миру рекордными темпами. Для того, чтобы предупредить его распространение и защитить себя, вы можете сделать прививку от COVID-19 уже сейчас. Чтобы пройти иммунизацию, вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства», — говорится в сообщении краевого минздрава.

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