Олеся Максименко На неделе в Пермском крае ожидается тёплая погода Количество осадков будет близким к норме Поделиться Поделиться Твитнуть

Reuters

По данным проекта «Метеоролог и я», на предстоящей неделе в Пермском крае температура воздуха превысит климатическую норму на пять-шесть градусов. При этом осадки будут умеренными.

Днём 17 января ожидается −8…−13°C, небольшой снег, в южных районах — метель. Такая же температура сохранится ночью 18 января, но уже днём потеплеет до −5…−10°C, также пройдёт небольшой снег.

Умеренные осадки будут идти и в среду, 19 января. Ночью температура воздуха составит −5…−10°C, днём −2…−7°C.

20 января ночью и днём ожидается −7…−12°C, местами — слабый снег. В пятницу, 21 января, ночью столбики термометров опустятся до −16…−21°C, днём поднимутся до −10…−15°C. Местами пройдёт слабый снег.

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