Олеся Максименко В Пермском крае коронавирус диагностирован у жителей 27 муниципалитетов Из 438 новых случаев заражения 320 приходятся на Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у жителей 27 муниципалитетов.

В лидерах по количеству заражений — Пермь, Березники и Гайнский округ: 320, 30 и 11 новых случаев инфицирования соответственно.

В Пермском районе и Добрянском округе — по девять заболевших, в Чусовском округе — восемь, в Кишертском — семь, в Кунгуре — шесть, в Соликамском округе — пять, в Ординском — четыре.

По три новых диагноза COVID-19 поставлено в Лысьвенском, Суксунском и Чердынском округах, по два — в Губахе, Кунгурском районе, Горнозаводском, Кочёвском, Красновишерском и Краснокамском округах, по одному — в ЗАТО Звёздный, Берёзовском, Куединском, Нытвенском, Оханском, Сивинском, Частинском и Чернушинском округах.

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