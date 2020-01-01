Олеся Максименко
В Прикамье — 438 новых случая заражения COVID-19
Скончались восемь заболевших
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае диагностировано 438 новых случая заражения коронавирусом.
Восемь заболевших скончались, выздоровел 401 человек.
В стационарах Пермского края в тяжёлом состоянии находятся 209 пациентов, 89 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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