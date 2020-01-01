Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 32 «заражённых» муниципалитета В Перми — 207 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые диагнозы COVID-19 были поставлены в 32 территориях Пермского края.

Наибольшее количество заболевших — в Перми, Березниках и Краснокамском округе: 207, 31 и 25 соответственно.

В Губахе зафиксировано 17 новых случаев инфицирования, в Пермском районе — 15, в Соликамском округе — 14, в Октябрьском — 12, в Осинском — 11, в Кунгуре и Чернушинском округе — по 10.

Восемь заразившихся в Добрянском округе, семь — в Чайковском, пять — в Сивинском, по четыре — в Александровском, Верещагинском и Частинском, по три — в Кудымкаре, Берёзовском, Карагайском, Куединском, Нытвенском и Чусовском округах, по два — в Гайнском, Ильинском, Кишертском, Кудымкарском, Ординском, Очёрском округах и Кунгурском районе, по одному — в Горнозаводском, Оханском и Суксунском округах.

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