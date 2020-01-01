Андрей Стрельцов Шесть баскетболистов «Пармы» могут сыграть в «Матче звёзд» Лиги ВТБ Артём Забелин стал самыми популярным российским игроком в голосовании болельщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков для участия в «Матча звезд»(0+) Лиги ВТБ.

Самыми популярными игроками в голосовании стали Артём Забелин («ПАРМА», 44,3% от общего количества голосов) в сборной «Звезд России» и Эрик Макколлум в сборной «Звезд Мира» («Локомотив-Кубань», 64,2% от общего количества голосов).

Всего в расширенный состав участников вошли шесть игроков «Пармы». В первую команду были включены Артем Забелин, Евгений Воронов и Николай Жмако. В списке кандидатов в команду «Звезды мира» значатся Артём Параховский, Адас Юшкявичюс и Джеремайя Хилл.

Окончательный состав «Матча звёзд» будет определён 24 января по итогам голосования спортивных журналистов.

Шоу пройдёт 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

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