Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Константин Богомолов поработает в Театре-Театре, а Михаил Скоморохов возвращается в ТЮЗ Планы пермских театров на 2022 год начинают озвучивать Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба театра

Пермский академический Театр-Театр сообщил о своих планах на 2022 и 2023 годы. К сожалению, в этих планах нет спектакля Михаила Скоморохова «На Верхней Масловке», который планировалось представить уже в нынешнем феврале: по ряду объективных и субъективных причин совместным планам Театра-Театра и бывшего худрука Пермского ТЮЗа пока не суждено реализоваться.

Зато в планах театра есть другие интересные режиссёрские имена. Так, в 2023 году планируется сотрудничество с Константином Богомоловым, звездой московских театров и тусовок, который пермякам известен прежде всего благодаря постановке оперы Бизе «Кармен»(18+) в Пермском театре оперы и балета. Название пьесы, над которой будет работать в Перми московский режиссёр, пока обсуждается.

Константин Богомолов

Что касается Михаила Скоморохова, то он планирует ещё поработать в родном ТЮЗе. Уже 7 февраля состоится большой творческий вечер, посвящённый 40-летию его деятельности в Перми, а весной он намерен поставить спектакль по современной пьесе.

Более подробно о планах пермских театров в 2022 году читайте в «Новом компаньоне» 25 января.









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