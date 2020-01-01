Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ определился с планами на сезон... ...А его бывший худрук планирует поработать в Театре-Театре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Яковлев / фото: Роман Горбатовский

Театр юного зрителя открывает сезон последним из пермских театров — 24 сентября. Это связано с полной заменой светового и звукового оборудования сцены.

Первым спектаклем сезона станет недавняя премьера «Я вижу солнце» (12 +, от 14 лет) по роману Нодара Думбадзе — постановка уже бывшего художественного руководителя Михаила Скоморохова.

Будущий художественный руководитель Константин Яковлев пока числится главным режиссёром. Когда он вступит в новую должность, неизвестно: по информации «Нового компаньона», он должен закрыть ряд обязательств в других театрах.

Первой премьерой сезона станет новая постановка «Золушки» (6 +) по оригинальной инсценировке штатного тюзовского драматурга Ильи Губина. Режиссёр-постановщик и хореограф — лауреат национальной театральной премии «Арлекин» Ирина Ткаченко, художник-постановщик и художник по костюмам — Алексей Паненков (Тюмень).

В начале 2022 года состоится следующая премьера — спектакль для молодёжи и взрослых «Две дамочки в сторону севера» (16 +) по пьесе Пьера Нота. Режиссёр-постановщик — москвич Алексей Тишура, в недавнем прошлом — главный режиссёр Лысьвенского драматического театра, художник-постановщик — Надежда Осипова (Санкт-Петербург).

Первой постановкой Константина Яковлева в статусе худрука должен стать весенний концерт «Театральные истории» (12 +), музыкальный руководитель — Ксения Муравьёва.

В апреле ожидается премьера мюзикла «Дубровский» (12 +): музыка Кима Брейтбурга, либретто Карена Кавалеряна. Константин Яковлев, который будет ставить и этот спектакль, известен в первую очередь как режиссёр музыкального театра: в нынешнем году мюзикл «Капитанская дочка» (12 +), поставленный им в Алтайском музыкальном театре (Барнаул), получил 10 номинаций на «Золотую маску», правда, всего одну премию — за лучшую женскую роль.

Очевидно, Константину Яковлеву особенно удаются мюзиклы, поставленные по мотивам пушкинских повестей.

К сожалению, в ближайших планах ТЮЗа нет спектаклей его многолетнего худрука Михаила Скоморохова, зато спектакль этого режиссёра собирается выпустить Театр-Театр: в феврале должна состоятся премьера «На Верхней Масловке» (16 +) по повести Дины Рубиной с участием Александра Гончарука, Наталии Макаровой и Алисы Санаровой.

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