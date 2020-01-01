Андрей Стрельцов Пермский баскетбольный клуб ответил на обвинения «Автодора» Ситуация с COVID-19 в «Парме» ухудшилась Поделиться Поделиться Твитнуть

В БК «Парма» вспыхнула короновирусная инфекция. В связи с этим клуб 14 января обратился в оргкомитет Единой Лиги ВТБ о переносе ближайших матчей. Это не понравилось БК «Автодор» матч с которым должен был состоятся 16 января. Его генеральный директор обвинил пермяков в манипуляциях с медицинскими показателями и нежелании играть матч в установленный срок.

Ситуацию с переносом январских матчей прокомментировал президент БК «Парма-Париматч» Сергей Богуславский. Он заявил, что вирус в команде распространился быстро.

«Уже по ходу матча с голландцами самочувствие некоторых игроков ухудшилось, и мы заканчивали встречу фактически вшестером! На сегодняшний день три игрока переносят заболевание достаточно тяжело. Самочувствие еще четверых ухудшается. Сегодня еще у трех игроков выявлен коронавирус», — заявил президент «Пармы».

Было отмечено, что пермский клуб действовал в соответствии с Регламентом Единой Лиги ВТБ и предоставил все необходимые документы.

Напомним, что оргкомитет проведения чемпионата Единой Лиги ВТБ принял в вопросе сторону БК «Парма».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.