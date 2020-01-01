Олеся Максименко «Счастье жить» закрывает проекты и программы Пермская организация защиты прав детей-инвалидов продолжит только реализацию «Права жить» Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастаcия Гилёва, Фото: Dmitry Iovenko

Пермская краевая общественная организация «Счастье жить», занимающаяся защитой детей-инвалидов и их семей, закрывает почти все проекты и программы. Об этом сообщила руководитель организации Анастасия Гилёва в своих соцсетях.

По словам общественницы, такое решение принято в связи с финансовыми трудностями: последняя надежда была на результаты конкурса Фонда президентских грантов. «Но с февраля вся #КомандаСчастья без зарплаты даже мизерной, как сейчас», — объясняет Анастасия Гилёва.

Тем не менее «Счастье жить» продолжит реализацию программы «Право жить».

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