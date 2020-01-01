Олеся Максименко В Пермском крае возросло количество новых заражений коронавирусом За сутки выявлено 358 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в регионе поставлено 358 новых диагнозов COVID-19. Ещё вчера, 13 января, этот показатель составлял 309 заболевших.

За этот же период выздоровели 614 пациентов, 15 человек умерли.

В тяжёлом состоянии в стационарах остаются 168 инфицированных, 83 из них — на аппаратах ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в Пермском крае заразились 164 875 жителей.

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