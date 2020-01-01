Елена Синица В выходные в Прикамье ожидается потепление Также возможно резкое падение атмосферного давления Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные в Пермском крае ожидается потепление до −7 градусов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

Так, в субботу, 15 января, во второй половине ночи по югу края ожидается снегопад, а днём зона осадков распространится на весь регион. В дневные часы температура воздуха составит −7...−12 градусов. В воскресенье, 16 января, будет чуть холоднее: −8...−13 градусов. Также будет идти снег.

В эти выходные ожидается резкое падение атмосферного давления. Оно может стать самым низким за последние шесть лет. В Перми атмосферное давление может понизиться до отметки 715 мм рт. ст.

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