Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 14 по 16 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

13 января в галерее «Пермский период» открылась выставка Константина Фокина «Не спи, художник…» (16+). Впервые в Перми представлены работы крупного современного живописца из Челябинска, уроженца Перми. На многих полотнах художника предстаёт романтизированный облик старой Мотовилихи, где прошло его детство.

С 14 по 16 января в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» (0+). Главные события «Сочельника» — это вертепные действа в исполнении фольклорно-этнографических коллективов, концерты фольклорных ансамблей, представления народного театра, гадания, колядование, святочный бал и, конечно, «Пельменные помочи». 14 января в 19:00 состоится концерт фолк-проекта Varevo (Москва, 6+). 15 января в 19:00 выступит ансамбль «Узорика» (Москва, 6+), 16 января в 15:00 — фольклорный ансамбль «Воскресение» (Липецк, 0+). Подробная афиша на сайте «Губернии».

14 января в 19:20, 15 января в 19:30 и 16 января в 16:00 в киноцентре «Премьер» пройдут показы якутского фильма «Ыт» (16+). 14 января альманах о добрых и злых соседях представит киножурналист Лара Павлова, которая расскажет о феномене якутского кино и авторах — Дмитрии Давыдове и Степане Бурнашёве.

14 января в 20:00 в пространстве «Дом» состоится концерт Алисии Фитчер и её квартета Disney in Jazz (16+).

15 января в 13:00 в галерее «Пермский период» пройдёт мастер-класс «Закат в зимнем лесу» (12+) с Константином Собяниным.

15 января в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на #АртЛекторийВКино. Зрителей ждёт документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+).

15 января в 19:30 в пространстве «Дом» пройдёт спектакль «Страшный суп» (18+) ARTfamily Theatre.

16 января в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на оперу Жюля Массне «Золушка» (12+) — праздничный подарок для семейного просмотра от Метрополитен-оперы.

16 января в 20:00 в пространстве «Дом» состоится стендап-шоу «4 комика» (18+).

17 января в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт камерной музыки Brahms (12+). Исполнители — солист оркестра Пермского театра оперы и балета Юрий Поляков (виолончель) и преподаватель Пермского музыкального колледжа Юлия Смирнова (фортепиано). В программе сочинения Иоганнеса Брамса.

До 20 января в Пермской арт-резиденции проходит выставка художника Ильнура Дускаева «Образы» (0+). В основе экспозиции — работы по мотивам «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина.

До 26 января на сайте «Ваш досуг» доступна запись балета Джона Кранко «Онегин» (16+) на музыку Петра Ильича Чайковского, постановка 1965 года. Исполняет Штутгартский балет.

До 31 января в краевой библиотеке им. Горького проходит выставка к 40-летию клуба «Пермский краевед» (16+).

До 20 июня на сайте «Ваш досуг» доступна запись концерта «Три песнопения Люлли» (16+). Произведения композитора эпохи барокко — Dies Irae, O Lachrymae fideles и De Profundis — исполняются в королевской капелле Версаля.

До 22 июня на сайте «Ваш досуг» доступна запись концерта пианисток Марты Аргерих и Марии Жуан Пиреш с британским дирижёром Даниэлем Хардингом и Оркестром Швейцарии в Женевском зале Виктории (16+). Музыканты исполняют Концерт для двух фортепиано ми-бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта и Симфонию №1 ре мажор Густава Малера.

До 2 декабря 2025 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись концерта Филармонического оркестра Радио Франции под управлением дирижёра Пабло Эрас-Касадо (16+). В программе — «Альборада дель грациозо» Мориса Равеля, Симфония №4 («Итальянская») Феликса Мендельсона и «Болеро» Мориса Равеля.

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