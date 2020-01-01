Олеся Максименко В Пермском крае незаконно вырубили лес на 6 млн рублей Для вырубки и заготовки древесины житель Усть-Кишерти нанял бригаду разнорабочих Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в незаконной вырубке 300 куб. м леса общей стоимостью 6 млн руб. подозревается 58-летний житель Усть-Кишерти.

По данным следствия, мужчина нанял целую бригаду рабочих, которые валили деревья ценных пород и вывозили их в Кунгурский округ, где древесину перерабатывали на одной из пилорам и готовили на продажу.

Отметим, что рабочие не были уведомлены о незаконности вырубки.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, главный подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета на определённые действия и возбуждены уголовные дела. Оценку правовым действиям бригады «чёрных лесорубов» следователям только предстоит дать.

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