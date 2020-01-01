Андрей Стрельцов «Парма» на своей площадке уступила голландскому «Лейдену» Это первое поражение пермского клуба во втором раунде кубка ФИБА Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Вотинцев

Пермский БК «Парма» в домашнем поединке второго раунде Кубка ФИБА Европа уступил БК «Лейден» из Нидерландов со счётом 88:91. Всё решилось в конце встречи, в которой более удачливыми были гости.

Самыми результативными игроками в этой игре стали капитан «Пармы» Евгений Воронов, защитник пермяков Джеремайя Хилл и форвард «Лейдена» Линарес Тубу тис. Все они набрали по 19 очков.

После матча «Парма» сохранила первую строчку турнирной таблицы квартета «I» розыгрыша кубка ФИБА. У пермской команды пять очков. Столько же — у клуба «Лейден». У польской «Легии» три очка, два — у немецкого «Байройта». Напомним, что в следующий круг турнира проходят первые две команды группы. Командам осталось провести ещё один круг.

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