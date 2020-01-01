В «Демидково» открылся горнолыжный комплекс Поделиться Поделиться Твитнуть

Открытие горнолыжного комплекса «Демидковские холмы» состоялось в новогодние праздничные дни. Это событие превратилось в настоящий спортивный праздник. Любители активного отдыха испытали себя в увлекательных командных играх, среди которых были «Русская лапта», «Ледовое побоище», «Покатушки у избушки» и другие зимние забавы.

Дети и взрослые активно участвовали в конкурсах, ловко справлялись с заданиями.

«Это было непередаваемо, — говорит участница праздника Мария Михалева, — я словно вернулась в детство, давно так не смеялась и не проводила столько времени на свежем воздухе».

В завершение праздника всех угостили жаренными на гриле сосисками и ароматным глинтвейном. После активных движений на природе это было особенно вкусно.

Горнолыжный комплекс работает со вторника по воскресенье. Здесь можно покататься на горных лыжах и сноутюбингах, воспользоваться услугами профессионального инструктора.

Более подробная информация — на сайте санатория «Демидково».

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