Олеся Максименко На развитие медицинских классов в Пермском крае направят 210 млн рублей Средства заложены на три года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках краевого проекта «Профильные медицинские классы» школы, в которых реализуется данная инициатива, получат средства из регионального и местного бюджетов. В ближайшие три года на развитие 15 классов будет направлено 210 млн руб.

В частности, в 2022 году по итогам отбора школ на оснащение кабинетов финансирование получат пять образовательных организаций: школа №6 и лицей №2 Перми, гимназия №3 Кудымкара, гимназия №1 Соликамска и школа №8 Березников. В каждое учреждение будет направлено 15 млн руб., сообщает пресс-служба краевого правительства.

Добавим, реализация проекта позволит вовлечь выпускников в сферу здравоохранения и решить таким образом проблему нехватки кадров в медучреждениях Пермского края.

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