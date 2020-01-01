Елена Синица В 2021 году в Перми произошло 726 ДТП с травматизмом Это на 25,3% меньше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ТК Ветта

В 2021 году, если сравнивать с 2020-м, в Перми снизилось количество ДТП, в результате которых участники получали травмы. Об этом сообщают в ГИБДД.

Так, в 2021 году зарегистрировано 726 ДТП. Это на 25,3 % меньше, чем годом ранее. При этом в больницы обратились 843 человека (-29,6%). Погибло в ДТП 32 человека. В их числе шесть несовершеннолетних.

Чаще всего аварии происходили в Индустриальном районе города. Здесь зарегистрировано 151 ДТП, в которых пять человек погибли, 176 получили травмы. Самыми аварийными днями по итогам 2021 года стали пятница (131 ДТП), понедельник (109 ДТП) и вторник (111 ДТП).

Наиболее частыми нарушениями ПДД водителями стали: несоответствие скорости конкретным условиям движения (140 ДТП), несоблюдение очередности проезда (126 ДТП), нарушение правил проезда пешеходного перехода (122 ДТП), проезд на запрещающий сигнал светофора (61 ДТП), неправильный выбор дистанции (60 ДТП).

Количество ДТП с травматизмом снизилось на 20,5 %. Однако число погибших в ДТП детей выросло на 300%. За прошедший год в краевом центре зарегистрировано 93 ДТП с участием несовершеннолетних.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.