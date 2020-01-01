Олеся Максименко В пятницу в Пермском крае будет снежно и ветрено При этом прогнозируется тёплая погода Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг и пятницу, 13 и 14 января, на территории Прикамья прогнозируется сильный снег, местами — метель, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Порывы ветра могут достигать 19 м/с. При этом ночью 14 января температура воздуха составит -14...-9°C, днём столбики термометров поднимутся до -11...-6°C.

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