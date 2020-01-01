Олеся Максименко В Пермском крае — 309 новых случаев COVID-19 За сутки от коронавируса скончались 15 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 309 человек.

Сообщается также, что 632 жителя региона выздоровели, 15 заболевших скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья остаются 177 пациентов, 81 из них подключён к аппаратам ИВЛ.

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