Олеся Максименко
В Пермском крае — 309 новых случаев COVID-19
За сутки от коронавируса скончались 15 человек
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 309 человек.
Сообщается также, что 632 жителя региона выздоровели, 15 заболевших скончались.
В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья остаются 177 пациентов, 81 из них подключён к аппаратам ИВЛ.
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