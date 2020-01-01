Олеся Максименко Пермский политолог Виталий Ковин не смог приостановить действие статуса СМИ-иноагента Первое судебное разбирательство назначено на 3 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский политолог Виталий Ковин, который был внесён в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года, сообщил в своих социальных сетях, что судья отказала ему в принятии мер предварительной защиты.

«Я ходатайствовал о приостановлении статуса на период судебного заседания, поскольку это существенно ущемляет мои права, обременяет и ограничивает мои действия под страхом административных и уголовных санкций. Так, до 15 января я должен отправить многостраничный финотчёт о расходах за IV квартал. Причём даже Сбер не может мне облегчить эту задачу. Он даёт только помесячные сведения. Однако судья почему-то решила, что это процессуально невозможно и она не может приостановить действие решения Минюста», — объяснил политолог.

Виталий Ковин также добавил, что прецеденты приостановления статуса СМИ-иноагента есть.

«Какое иностранное финансирование вменили мне, будет понятно как раз к первому заседанию, когда Минюст будет обязан предъявить соответствующие документы», — сообщил он.

Первое судебное заседание в Мотовилихинском районном суде Перми состоится 3 февраля 2022 года.

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