Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» начал корректировку состава Клуб покинул 30-летний нападающий Поделиться Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Форвард футбольного клуба «Амкар-Пермь» Иван Лукьянов больше не будет выступать за пермскую команду. Как сообщили в клубной пресс-службе, он продолжит свою карьеру в другом клубе.

Лукьянов защищал цвета «красно-чёрных» с лета 2021 года. Форвард провёл за это время 13 официальных матчей и в общей сложности сыграл 270 минут. На его счету — один гол (в матче против «Лады-Тольятти», 6:0) и одна голевая передача.

Нападающий уже заключил новый контракт с ФК «Калуга».

Сейчас в дивизионе ФНЛ-2 межсезонье. Команды отдыхают и готовят трансферты. Обычно в это время происходит обновление состава.

Напомним, «Амкар-Пермь» возобновит выступление в турнире 3 апреля, соперником в этом поединке будет ФК «Новосибирск».

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