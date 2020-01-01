Андрей Стрельцов
«Амкар-Пермь» начал корректировку состава
Клуб покинул 30-летний нападающий
Форвард футбольного клуба «Амкар-Пермь» Иван Лукьянов больше не будет выступать за пермскую команду. Как сообщили в клубной пресс-службе, он продолжит свою карьеру в другом клубе.
Лукьянов защищал цвета «красно-чёрных» с лета 2021 года. Форвард провёл за это время 13 официальных матчей и в общей сложности сыграл 270 минут. На его счету — один гол (в матче против «Лады-Тольятти», 6:0) и одна голевая передача.
Нападающий уже заключил новый контракт с ФК «Калуга».
Сейчас в дивизионе ФНЛ-2 межсезонье. Команды отдыхают и готовят трансферты. Обычно в это время происходит обновление состава.
Напомним, «Амкар-Пермь» возобновит выступление в турнире 3 апреля, соперником в этом поединке будет ФК «Новосибирск».
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