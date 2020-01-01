Елена Синица Движение на федеральной дороге М-7 временно перекроют Это связано с проведением капремонта Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 13 января, с 13:00 до 14:00 перекроют движение транспорта на участке федеральной дороги М-7. Об этом сообщают в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

Поясняется, что будет перекрыт участок дороги км 371 — км 378, в районе города Очёр. Планируется выполнение работ по демонтажу П-образной опоры в рамках выполнения работ по капремонту данного участка автодороги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.